سعد هنأ بالمولد النبوي.. والتقى رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد

وأكّد أنّ "هذه المناسبة العطرة، بما تحمله من قيم المحبة والرحمة والتسامح، تُجدّد الدعوة إلى تعزيز التضامن والوحدة، ونبذ الفرقة والانقسام، والعمل معاً لما فيه خير الوطن وأبنائه".



تقدّم للتنظيم الشعبي النائب ، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين عموماً، والمسلمين خصوصاً، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي سياق منفصل، استقبل سعد في مكتبه في ، رئيس على شركات التأمين في حداد، يرافقه عضو الهيئة يحيى طبولي والخبير هيثم الظريف.

وفي سياق منفصل، استقبل سعد في مكتبه في ، رئيس على شركات التأمين في حداد، يرافقه عضو الهيئة يحيى طبولي والخبير هيثم الظريف.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة، لا سيما دور قطاع التأمين في ظل الأزمات التي يمرّ بها لبنان، إضافةً إلى سبل تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين.