Advertisement

لبنان

سعد هنأ بالمولد النبوي.. والتقى رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1412703-638925809442141216.png
Doc-P-1412703-638925809442141216.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدّم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين عموماً، والمسلمين خصوصاً، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
Advertisement

وأكّد أنّ "هذه المناسبة العطرة، بما تحمله من قيم المحبة والرحمة والتسامح، تُجدّد الدعوة إلى تعزيز التضامن والوحدة، ونبذ الفرقة والانقسام، والعمل معاً لما فيه خير الوطن وأبنائه".

وختم متمنيًا أن "تعود هذه الذكرى المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وعلى لبنان بالأمن والاستقرار والازدهار".
 
وفي سياق منفصل، استقبل سعد في مكتبه في صيدا، رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد نديم حداد، يرافقه عضو الهيئة يحيى طبولي والخبير هيثم الظريف.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع  العامة، لا سيما دور قطاع التأمين في ظل الأزمات التي يمرّ بها لبنان، إضافةً إلى سبل تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الحريري هنأ بالمولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025 14:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي هنأ بالمولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025 14:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليمان هنأ في ذكرى المولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025 14:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي هنأ بحلول عيد المولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025 14:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاقتصاد

هيئة الرقابة

الأمين العام

المسلمين

الناصري

المسلم

الرحمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-04
06:26 | 2025-09-04
06:15 | 2025-09-04
06:00 | 2025-09-04
05:55 | 2025-09-04
05:51 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24