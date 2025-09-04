مطر: اليوم ميلاد الرحمة والايمان

كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "اليوم ميلادُ والإيمان، ميلادُ النبيِّ العربيِّ الذي أهدى البشريةَ دينًا يأمرُ بالتآخي والتسامح بين الناس. فلنرفع الدعاءَ لله بأن يُلهم أمةَ محمدٍ التمسكَ بالدين الحنيف، مستشهدين بالسيرة النبويةِ الإنسانيةِ في سلوكنا وقلوبنا".

Advertisement