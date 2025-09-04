Advertisement

لبنان

مطر: اليوم ميلاد الرحمة والايمان

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1412716-638925830684899435.jpg
Doc-P-1412716-638925830684899435.jpg photos 0
كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "اليوم ميلادُ الرحمة والإيمان، ميلادُ النبيِّ العربيِّ الذي أهدى البشريةَ دينًا يأمرُ بالتآخي والتسامح بين الناس. فلنرفع الدعاءَ لله بأن يُلهم أمةَ محمدٍ التمسكَ بالدين الحنيف، مستشهدين بالسيرة النبويةِ الإنسانيةِ في سلوكنا وقلوبنا".
البشري

الرحمة

حنيف

ساني

