النائب سليمان هنأ في ذكرى المولد النبوي

توجّه النائب بأحرّ التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين، والمسلمين عامةً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس":

"في ذكرى ولادة نبي والتسامح، نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يمنح أمتنا الإسلامية الخير والنصر، وأن يعيده على وطننا بمزيد من الوحدة والاستقرار والنهوض. إنها محطة متجدّدة نستحضر فيها القيم التي حملها الرسول ، قيم العدل والإخاء والتكافل، التي تبقى الطريق الأمثل لبناء مجتمع متماسك ووطن يسوده السلام".