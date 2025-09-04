Advertisement

لبنان

النائب سليمان هنأ في ذكرى المولد النبوي

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1412717-638925831397969366.jpg
Doc-P-1412717-638925831397969366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 توجّه النائب محمد سليمان بأحرّ التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين، والمسلمين عامةً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": 
Advertisement
 
"في ذكرى ولادة نبي الرحمة والتسامح، نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يمنح أمتنا الإسلامية الخير والنصر، وأن يعيده على وطننا بمزيد من الوحدة والاستقرار والنهوض. إنها محطة متجدّدة نستحضر فيها القيم التي حملها الرسول الكريم، قيم العدل والإخاء والتكافل، التي تبقى الطريق الأمثل لبناء مجتمع متماسك ووطن يسوده السلام".
مواضيع ذات صلة
المفتي إمام في ذكرى المولد النبوي: قوة لبنان في وحدته الوطنية
lebanon 24
04/09/2025 14:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في ذكرى المولد النبوي: نرجو من الله ان يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير
lebanon 24
04/09/2025 14:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
4 أيلول.. دار الفتوى تعلن ذكرى المولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025 14:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤتمر الشعبي مهنئا بذكرى المولد النبوي: الوحدة السبيل لمقاومة العدوّ
lebanon 24
04/09/2025 14:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد سليمان

النائب محمد

نائب سليمان

نائب محمد

المسلمين

الإسلام

إسلامي

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-04
06:26 | 2025-09-04
06:15 | 2025-09-04
06:00 | 2025-09-04
05:55 | 2025-09-04
05:51 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24