جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟

على وقع الاعتداءات المستمرة التي تستهدف جرافات تعمل في الجنوب على إزالة الركام داخل القرى والبلدات، علم " " أن معظم الحفارات والجرافات التابعة للبنانيين بدأت بالانسحاب من المناطق الحدودية الجنوبية.

يأتي ذلك وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف هذه الانواع من الآليات، إذ استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، خلال الايام الماضية، جرافة في بلدة رب ثلاثين في .



كذلك، أقدمت طائرة مسيّرة إسرائيلية على استهداف جرافة أخرى في بلدة يارون.

بالتوازي، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، مساء الأربعاء، عدداً من القرى الجنوبية، من بينها: وأنصارية وطيرحرفا والجبين.



وأشارت المعلومات إلى استهداف مستودع لتصليح الجرافات في الأنصارية.



كما شنت أكثر من 10 غارات استهدفت عدة مواقع بقرى في جنوب .