لبنان

جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 05:55
على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف جرافات تعمل في الجنوب على إزالة الركام داخل القرى والبلدات، علم "لبنان24" أن معظم الحفارات والجرافات التابعة للبنانيين بدأت بالانسحاب من المناطق الحدودية الجنوبية.
يأتي ذلك وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف هذه الانواع من الآليات، إذ استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، خلال الايام الماضية، جرافة في بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان .

كذلك، أقدمت طائرة مسيّرة إسرائيلية على استهداف جرافة أخرى في بلدة يارون.
 
بالتوازي، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، مساء الأربعاء، عدداً من القرى الجنوبية، من بينها: عدلون وأنصارية وطيرحرفا والجبين.

وأشارت المعلومات إلى استهداف مستودع لتصليح الجرافات في الأنصارية.

كما شنت إسرائيل أكثر من 10 غارات استهدفت عدة مواقع بقرى في جنوب لبنان.
 
