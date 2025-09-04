تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف

بدوره هنأ مجلس بلدية مدينة صيدا، برئاسة المهندس مصطفى حجازي، في بيان، اللبنانيين عامة، والمسلمين وأهالي صيدا ومنطقتها خاصة، وجميع المقيمين فيها، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأمل المجلس أن تحمل هذه المناسبة العطرة الخير والبركة والسلام للبشرية جمعاء، وأن يقتدي الجميع بأخلاق وصفات رسول الله محمد، الذي بعث رحمة للعالمين.
لبنان الشباب
من جهتها، هنأت حركة "لبنان الشباب"، في بيان، "المسلمين كافة في العالم والوطن الحبيب لبنان، بعيد المولد النبوي الشريف، عسى أن يتوقف النزيف المؤلم على الصعد كافة، ويكون هذا العيد رسول سلام للبشرية جمعاء، تشرق به بشائر المحبة والإنسانية، ويكون مناسبة لدرء الفتنة وترسيخ الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد بجميع فئاتهم وانتماءاتهم".
وخصت الحركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام "بأصدق التبريكات والأمنيات"، متمنين للبنان "دوام الاستقرار و الازدهار" .