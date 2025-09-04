تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف

بمناسبة المولد النبوي الشريف، تتوالى التهاني على اللبنانيين من سياسيين ورجال دين ومجتمع.

المفتي حجازي



تقدّم مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي بالتهنئة إلى في كل مكان عمومًا، واللبنانيين خصوصًا، بميلاد "نبي والإنسانية، سيدنا محمد"، واصفًا المناسبة بأنها ذكرى تُبدّد الظلمات وتُضيء القلوب والعقول بنور الرسالة. مؤكدًا أن رسالة النبي جاءت لحماية الإنسان من الطغيان، وتحقيق العدالة والمساواة، وجمع الكلمة، ونبذ الفرقة والتشتت.

بدوره هنأ مجلس بلدية مدينة صيدا، برئاسة المهندس مصطفى حجازي، في بيان، اللبنانيين عامة، والمسلمين وأهالي صيدا ومنطقتها خاصة، وجميع المقيمين فيها، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأمل المجلس أن تحمل هذه المناسبة العطرة الخير والبركة والسلام للبشرية جمعاء، وأن يقتدي الجميع بأخلاق وصفات رسول الله محمد، الذي بعث رحمة للعالمين.

المفتي سوسان

كما هنأ مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بذكرى المولد النبوي. وقال سوسان في بيان: "نتوجه الى اللبنانيين وعامة والمسلمين خاصة بالتهنئة بذكرى مولد النبي محمد، مولد النور والوحدة والكرامة الإنسانية . ونسأل الله ان تكون الأيام أيام استقرار وازدهار وحرية وكرامة وسيادة في هذا البلد ".