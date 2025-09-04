Advertisement

لبنان

تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف

Lebanon 24
04-09-2025 | 06:26
Doc-P-1412750-638925896917245926.png
Doc-P-1412750-638925896917245926.png photos 0
بمناسبة المولد النبوي الشريف، تتوالى التهاني على اللبنانيين من سياسيين ورجال دين ومجتمع.
 
المفتي حجازي

تقدّم مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي بالتهنئة إلى المسلمين في كل مكان عمومًا، واللبنانيين خصوصًا، بميلاد "نبي الرحمة والإنسانية، سيدنا محمد"، واصفًا المناسبة بأنها ذكرى تُبدّد الظلمات وتُضيء القلوب والعقول بنور الرسالة. مؤكدًا أن رسالة النبي جاءت لحماية الإنسان من الطغيان، وتحقيق العدالة والمساواة، وجمع الكلمة، ونبذ الفرقة والتشتت.
بدوره هنأ مجلس بلدية مدينة صيدا، برئاسة المهندس مصطفى حجازي، في بيان، اللبنانيين عامة، والمسلمين وأهالي صيدا ومنطقتها خاصة، وجميع المقيمين فيها، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأمل المجلس أن تحمل هذه المناسبة العطرة الخير والبركة والسلام للبشرية جمعاء، وأن يقتدي الجميع بأخلاق وصفات رسول الله محمد، الذي بعث رحمة للعالمين.

 
المفتي سوسان
كما هنأ مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بذكرى المولد النبوي. وقال سوسان في بيان: "نتوجه الى اللبنانيين وعامة والمسلمين خاصة بالتهنئة بذكرى مولد النبي محمد، مولد النور والوحدة والكرامة الإنسانية . ونسأل الله ان تكون الأيام القادمة أيام استقرار وازدهار وحرية وكرامة وسيادة في هذا البلد لبنان".
 

لبنان الشباب

من جهتها، هنأت حركة "لبنان الشباب"، في بيان، "المسلمين كافة في العالم والوطن الحبيب لبنان، بعيد المولد النبوي الشريف، عسى أن يتوقف النزيف المؤلم على الصعد  كافة، ويكون هذا العيد رسول سلام للبشرية جمعاء، تشرق به بشائر المحبة والإنسانية، ويكون مناسبة لدرء الفتنة وترسيخ الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد بجميع فئاتهم وانتماءاتهم".

وخصت الحركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام "بأصدق التبريكات والأمنيات"، متمنين للبنان "دوام الاستقرار و الازدهار" .

