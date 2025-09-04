Advertisement

لبنان

رافضا الانتهاكات الإسرائيلية.. أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا شجاعا

Lebanon 24
04-09-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1412786-638925949770725760.png
Doc-P-1412786-638925949770725760.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان "الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بحصر السلاح بيد الدولة".
Advertisement
 
واكد "رفض جامعة الدول العربية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وندعو واشنطن للضغط لوقفها".
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية الشجاع والتاريخي بالسير نحو السيادة الكاملة
lebanon 24
04/09/2025 17:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع الفصائل اللبنانية نحترمه تماماً ولبنان من خلال المشورة مع المقاومة من شأنه أن يتخذ القرار المناسب
lebanon 24
04/09/2025 17:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا جدًا وهي تُعرّض البلد لأزمة كبيرة
lebanon 24
04/09/2025 17:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية ومحو الكيان الفلسطيني
lebanon 24
04/09/2025 17:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

جامعة الدول العربية

الحكومة اللبنانية

الدول العربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

أبو الغيط

احمد ابو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2025-09-04
09:55 | 2025-09-04
09:46 | 2025-09-04
09:22 | 2025-09-04
09:19 | 2025-09-04
09:18 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24