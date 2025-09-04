29
لبنان
رافضا الانتهاكات الإسرائيلية.. أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا شجاعا
Lebanon 24
04-09-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الامين العام لجامعة
الدول العربية
احمد ابو
الغيط
ان "
الحكومة اللبنانية
اتخذت قراراً شجاعاً بحصر السلاح بيد الدولة".
واكد "رفض
جامعة الدول العربية
استمرار الانتهاكات
الإسرائيلية
في
لبنان
وندعو
واشنطن
للضغط لوقفها".
