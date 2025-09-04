Advertisement

لبنان

كتابات مشبوهة.. والمخابرات تتحرك

Lebanon 24
04-09-2025 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1412806-638925983436509485.jpg
Doc-P-1412806-638925983436509485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
‎عملت مخابرات الجيش على إزالة كتابات مشبوهة كان قد أقدم مجهولون على كتابتها على أحد الجدران خلف سوبرماركت نعوم في محلة ضهر العينالكورة، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement
‎وفيما تستمر التحقيقات، تواصل الأجهزة الأمنية عملها لتحديد هوية الفاعل تمهيدًا لتوقيفه وإحالته إلى الجهات المختصة.
مواضيع ذات صلة
إخلاء محطة قطارات الشمال في بروكسل بسبب حقيبة مشبوهة (العربية)
lebanon 24
04/09/2025 19:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير إلى اللبنانيين.. رسالة مشبوهة وهذا مضمونها
lebanon 24
04/09/2025 19:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الأردني: الاعتداء على سفاراتنا هو ضمن حملة افتراءات مشبوهة للتشويش على دورنا في غزة
lebanon 24
04/09/2025 19:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
طرطوس.. مقتل عنصرين من الأمن السوري بإطلاق نار من سيارة مشبوهة
lebanon 24
04/09/2025 19:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

ضهر العين

لبنان24

الكورة

لبنان

العين

تابت

برات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-04
12:08 | 2025-09-04
12:05 | 2025-09-04
12:00 | 2025-09-04
11:57 | 2025-09-04
11:54 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24