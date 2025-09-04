Advertisement

لبنان

أصوات انفجارات في الجنوب.. هذا مصدرها

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1412837-638926036284015526.png
Doc-P-1412837-638926036284015526.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ اصوات الانفجارات التي تُسمع في المناطق الجنوبية، ناجمة عن تدريبات يجريها العدو قرب مرابض الزاعورة في الجولان المحتل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصوات انفجارات تُسمع في بلدة لبنانية.. ماذا تبين؟
lebanon 24
04/09/2025 22:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار قرب منطقة قدسيا في محيط دمشق
lebanon 24
04/09/2025 22:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: أصوات الانفجارات جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة على شمالي قطاع غزة تهز مناطق الغلاف
lebanon 24
04/09/2025 22:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار في البقاع.. هذا مصدره
lebanon 24
04/09/2025 22:16:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الجولان

لبنان24

لبنان

جولا

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-04
14:16 | 2025-09-04
15:05 | 2025-09-04
14:49 | 2025-09-04
14:41 | 2025-09-04
14:40 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24