لبنان
"ويبقى المسرح ما بقيت الحياة": مهرجان دولي يعيد إحياء "الكوليزيه" في بيروت
Lebanon 24
04-09-2025
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن انطلاق فعاليات مهرجان
لبنان
المسرحي الدولي في
بيروت
من 13 ولغاية 15 أيلول، بمشاركة عروض مسرحية من إسبانيا،
العراق
،
سوريا
،
ألمانيا
،
فلسطين
، ولبنان. المهرجان يقام تحت شعار "ويبقى المسرح ما بقيت الحياة"، متزامناً مع إعادة افتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية في شارع الحمرا بعد عقود على إقفالها، حيث ستتحول إلى المسرح الوطني اللبناني.
تُعد "الكوليزيه" من أقدم الصالات في لبنان، إذ شُيّدت عام 1945 وشهدت على العصر الذهبي للمسرح والسينما، واستضافت على شاشاتها أهم الأعمال العربية والعالمية. واليوم، تعود هذه القاعة لتُشكّل جسراً ثقافياً جديداً يربط بين الماضي والحاضر.
قاسم
إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، عبّر عن سعادته قائلاً: "الهدف من المشروع هو إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال وبيروت، كتكملة لحلم بدأ مع تأسيس المسرح الوطني في صور، وهو أول مسرح وسينما مجانية في لبنان". وأضاف: "من خلال جهود الشباب المتطوعين نسعى لكسر المركزية الثقافية وربط المناطق
اللبنانية
عبر الفنون، لنصنع مساحة مشتركة تتجاوز الحواجز".
ويؤكد إسطنبولي أن بيروت، التي تُعتبر ثاني أكثر مدينة احتضنت صالات سينما في تاريخ لبنان بعد
طرابلس
، تستعيد اليوم جزءاً من هويتها الثقافية. وهكذا، يعود المسرح ليُضيء على عاصمة عُرفت دوماً بكونها ملتقى الفن والحياة.
(الوكالة الوطنية)
