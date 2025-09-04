Advertisement

لبنان

"ويبقى المسرح ما بقيت الحياة": مهرجان دولي يعيد إحياء "الكوليزيه" في بيروت

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1412838-638926037029755821.png
Doc-P-1412838-638926037029755821.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن انطلاق فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي في بيروت من 13 ولغاية 15 أيلول، بمشاركة عروض مسرحية من إسبانيا، العراق، سوريا، ألمانيا، فلسطين، ولبنان. المهرجان يقام تحت شعار "ويبقى المسرح ما بقيت الحياة"، متزامناً مع إعادة افتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية في شارع الحمرا بعد عقود على إقفالها، حيث ستتحول إلى المسرح الوطني اللبناني.
Advertisement

تُعد "الكوليزيه" من أقدم الصالات في لبنان، إذ شُيّدت عام 1945 وشهدت على العصر الذهبي للمسرح والسينما، واستضافت على شاشاتها أهم الأعمال العربية والعالمية. واليوم، تعود هذه القاعة لتُشكّل جسراً ثقافياً جديداً يربط بين الماضي والحاضر.

قاسم إسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، عبّر عن سعادته قائلاً: "الهدف من المشروع هو إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال وبيروت، كتكملة لحلم بدأ مع تأسيس المسرح الوطني في صور، وهو أول مسرح وسينما مجانية في لبنان". وأضاف: "من خلال جهود الشباب المتطوعين نسعى لكسر المركزية الثقافية وربط المناطق اللبنانية عبر الفنون، لنصنع مساحة مشتركة تتجاوز الحواجز".

ويؤكد إسطنبولي أن بيروت، التي تُعتبر ثاني أكثر مدينة احتضنت صالات سينما في تاريخ لبنان بعد طرابلس، تستعيد اليوم جزءاً من هويتها الثقافية. وهكذا، يعود المسرح ليُضيء على عاصمة عُرفت دوماً بكونها ملتقى الفن والحياة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عودة سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت وتحويلها إلى "المسرح الوطني اللبناني"
lebanon 24
04/09/2025 22:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" يعيد الحياة إلى معرض رشيد كرامي الدولي
lebanon 24
04/09/2025 22:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميّاس" تعيد الحياة إلى أرز لبنان في افتتاح ساحر لمهرجانات 2025 (فيديو)
lebanon 24
04/09/2025 22:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"مهرجان لبنان المسرحي الدولي" يعود من بيروت
lebanon 24
04/09/2025 22:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

اللبنانية

ألمانيا

العراق

طرابلس

فلسطين

بيروت

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:16 | 2025-09-04
15:05 | 2025-09-04
14:49 | 2025-09-04
14:45 | 2025-09-04
14:41 | 2025-09-04
14:40 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24