إيمان غادرت منزلها منذ يومين ولم تعدّ... هل تعرفون عنها شيئاً؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:ايمان مروان ستيته (مواليد عام 2003، سورية)التي غادرت، بتاريخ 2-9-2025، منزلها الكائن في ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: ٦٩٠٠٠٢-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.