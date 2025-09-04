Advertisement

لبنان

إيمان غادرت منزلها منذ يومين ولم تعدّ... هل تعرفون عنها شيئاً؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:23
Doc-P-1412869-638926071271941735.jpeg
Doc-P-1412869-638926071271941735.jpeg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

ايمان مروان ستيته (مواليد عام 2003، سورية)
التي غادرت، بتاريخ 2-9-2025، منزلها الكائن في حلبا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: ٦٩٠٠٠٢-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
