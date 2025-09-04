27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إيمان غادرت منزلها منذ يومين ولم تعدّ... هل تعرفون عنها شيئاً؟
Lebanon 24
04-09-2025
|
11:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة المفقودة:
ايمان مروان ستيته (مواليد عام 2003، سورية)
التي غادرت، بتاريخ 2-9-2025، منزلها الكائن في
حلبا
، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: ٦٩٠٠٠٢-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
غادرت منزلها الزوجي واختفت.. هل تعرفون عنها شيئاً؟
Lebanon 24
غادرت منزلها الزوجي واختفت.. هل تعرفون عنها شيئاً؟
04/09/2025 22:17:41
04/09/2025 22:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خديجة غادرت منزلها الزّوجي ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
خديجة غادرت منزلها الزّوجي ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
04/09/2025 22:17:41
04/09/2025 22:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سهيلة غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
سهيلة غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
04/09/2025 22:17:41
04/09/2025 22:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شادية غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
شادية غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
04/09/2025 22:17:41
04/09/2025 22:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة العلاقات
القضاء ا
القضاء
سورية
العلا
ستيت
حلبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا هو الأهمّ بالنسبة إلى الجيش
Lebanon 24
هذا هو الأهمّ بالنسبة إلى الجيش
14:16 | 2025-09-04
04/09/2025 02:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:05 | 2025-09-04
04/09/2025 03:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مسيرات في الضاحية الجنوبية رفضاً لقرار تسليم السلاح
Lebanon 24
بالفيديو... مسيرات في الضاحية الجنوبية رفضاً لقرار تسليم السلاح
14:49 | 2025-09-04
04/09/2025 02:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بين التسريبات والواقع… موقف الثنائي من الجلسة الحكومية
Lebanon 24
بين التسريبات والواقع… موقف الثنائي من الجلسة الحكومية
14:45 | 2025-09-04
04/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر في قوى الأمن يتعرّض للصدم والضرب
Lebanon 24
عنصر في قوى الأمن يتعرّض للصدم والضرب
14:41 | 2025-09-04
04/09/2025 02:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:16 | 2025-09-04
هذا هو الأهمّ بالنسبة إلى الجيش
15:05 | 2025-09-04
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:49 | 2025-09-04
بالفيديو... مسيرات في الضاحية الجنوبية رفضاً لقرار تسليم السلاح
14:45 | 2025-09-04
بين التسريبات والواقع… موقف الثنائي من الجلسة الحكومية
14:41 | 2025-09-04
عنصر في قوى الأمن يتعرّض للصدم والضرب
14:40 | 2025-09-04
حمادة: كل الخيارات مفتوحة قبيل جلسة مجلس الوزراء
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24