لبنان

بعد إلقاء العدوّ منشورات تحذيريّة فوق معمل في الجنوب... هذا ما قام به الجيش

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:44
Doc-P-1412877-638926085468649964.jpg
Doc-P-1412877-638926085468649964.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه بعد إلقاء العدوّ الإسرائيلي منشورات تحذيريّة فوق معمل حجارة في بلدة الخيام، توجهت قوّة من الجيش إلى المكان، وأجرت كشفاً ميدانيّاً، ولم تعثر على أيّ شيء".
الإسرائيلي

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

حجار

خيام

