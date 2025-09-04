27
بعد إلقاء العدوّ منشورات تحذيريّة فوق معمل في الجنوب... هذا ما قام به الجيش
04-09-2025
11:44
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" أنّه بعد إلقاء العدوّ
الإسرائيلي
منشورات تحذيريّة فوق معمل حجارة في بلدة
الخيام
، توجهت قوّة من الجيش إلى المكان، وأجرت كشفاً ميدانيّاً، ولم تعثر على أيّ شيء".
