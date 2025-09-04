بعد إلقاء العدوّ منشورات تحذيريّة فوق معمل في الجنوب... هذا ما قام به الجيش

أفادت مندوبة " " أنّه بعد إلقاء العدوّ منشورات تحذيريّة فوق معمل حجارة في بلدة ، توجهت قوّة من الجيش إلى المكان، وأجرت كشفاً ميدانيّاً، ولم تعثر على أيّ شيء".

