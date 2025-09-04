بين التسريبات والواقع… موقف الثنائي من الجلسة الحكومية

بعكس الأجواء الإيجابية التي جرى تسريبها نقلاً عن أوساط " "، كشفت مصادر مطلعة أنّ "الثنائي" سيشارك في جلسة غدا، لكنه سيتجه إلى الانسحاب فور طرح الخطة التطبيقية للجيش من أجل حصر السلاح.

وأشارت المصادر إلى أنّ فكرة إقرار خطة الجيش من دون مهل زمنية أو بصيغة مشابهة طُرحت خلال المفاوضات مع "الثنائي"، غير أنّ هذا الطرح لا يعنيه ولن يتعامل معه كجزء من التفاهمات.