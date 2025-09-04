Advertisement

لبنان

بين التسريبات والواقع… موقف الثنائي من الجلسة الحكومية

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:45
بعكس الأجواء الإيجابية التي جرى تسريبها نقلاً عن أوساط "الثنائي"، كشفت مصادر مطلعة أنّ "الثنائي" سيشارك في جلسة مجلس الوزراء غدا، لكنه سيتجه إلى الانسحاب فور طرح الخطة التطبيقية للجيش من أجل حصر السلاح. 
وأشارت المصادر إلى أنّ فكرة إقرار خطة الجيش من دون مهل زمنية أو بصيغة مشابهة طُرحت خلال المفاوضات مع "الثنائي"، غير أنّ هذا الطرح لا يعنيه ولن يتعامل معه كجزء من التفاهمات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24