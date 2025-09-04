عنصر في قوى الأمن يتعرّض للصدم والضرب

أقدم ع.م.حمزة برفقة مسلحين كانوا داخل سيارة "غراند شيروكي" من دون لوحات، على صدم عنصر في عمداً، في بلدة الخضر شرق .

وانهال المسلّحون وحمزة على العنصر بالضرب، وأُدخِلَ الأخير بحالة طارئة إلى المستشفى.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الإعتداء سببه إشكال قديم بين حمزة والعنصر الأمنيّ.