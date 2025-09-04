Advertisement

لبنان

عنصر في قوى الأمن يتعرّض للصدم والضرب

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:41
أقدم ع.م.حمزة برفقة مسلحين كانوا داخل سيارة "غراند شيروكي" من دون لوحات، على صدم عنصر في قوى الأمن الداخلي عمداً، في بلدة الخضر شرق بعلبك.
وانهال المسلّحون وحمزة على العنصر بالضرب، وأُدخِلَ الأخير بحالة طارئة إلى المستشفى.
 
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ الإعتداء سببه إشكال قديم بين حمزة والعنصر الأمنيّ.
 
 
قوى الأمن الداخلي

حمزة على

بعلبك

