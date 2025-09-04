للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟

أفادت معلومات لـ" " أنّ "لا صحة للأخبار المتداولة عن توجّه لدى محطات المحروقات للإقفال يوم غدٍ الجمعة".

وبحسب المعلومات، فإنّ "الكلام المتداول عن أنّ هناك أزمة على صعيد كميات البنزين ليس دقيقاً"، وأكّدت أنّ "المخزون جيّد جدّاً في البلاد ولا أزمة في الأسواق".