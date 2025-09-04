27
لبنان
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-09-2025
|
15:33
أفادت معلومات لـ"
لبنان24
" أنّ "لا صحة للأخبار المتداولة عن توجّه لدى محطات المحروقات للإقفال يوم غدٍ الجمعة".
وبحسب المعلومات، فإنّ "الكلام المتداول عن أنّ هناك أزمة على صعيد كميات البنزين ليس دقيقاً"، وأكّدت أنّ "المخزون جيّد جدّاً في البلاد ولا أزمة في الأسواق".
