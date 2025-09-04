صحيفة أميركيّة تُحذّر: لبنان يمرّ بلحظة حرجة

قالت صحيفة " تايمز" الأميركيّة، إنّ "مسؤولين أميركيين حذّروا من أنّ الوقت ينفد أمام زعماء لنزع سلاح " ".

وبحسب الصحيفة، فإنّ المسؤولين الأميركييّن يرون أنّ "لبنان يمرّ بلحظة حرجة في تاريخه".

وأبدى المسؤولون خشيتهم من أنّ "تتراجع الحكومة اللبنانيّة عن مواجهة مُحتملة مع "حزب الله".

وأضافت "نيويورك تايمز"، أنّ المسؤولين حذّروا من أنّ "التقاعس بشأن "حزب الله" قد يدفع الأميركيّ إلى قطع 150 مليون دولار سنويّاً للجيش اللبنانيّ".