لبنان

صحيفة أميركيّة تُحذّر: لبنان يمرّ بلحظة حرجة

Lebanon 24
04-09-2025 | 16:38
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، إنّ "مسؤولين أميركيين حذّروا من أنّ الوقت ينفد أمام زعماء لبنان لنزع سلاح "حزب الله".
وبحسب الصحيفة، فإنّ المسؤولين الأميركييّن يرون أنّ "لبنان يمرّ بلحظة حرجة في تاريخه".
 
 
وأبدى المسؤولون خشيتهم من أنّ "تتراجع الحكومة اللبنانيّة عن مواجهة مُحتملة مع "حزب الله".
 
 
وأضافت "نيويورك تايمز"، أنّ المسؤولين الأميركيين حذّروا من أنّ "التقاعس بشأن "حزب الله" قد يدفع الكونغرس الأميركيّ إلى قطع 150 مليون دولار سنويّاً للجيش اللبنانيّ".
 
 
 
الأمم المتحدة تحذر من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ "مستويات حرجة"
lebanon 24
05/09/2025 00:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة ألمانية تحذر: مهلة ترامب لن تجعل بوتين يتراجع
lebanon 24
05/09/2025 00:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني يحذر: الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
lebanon 24
05/09/2025 00:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط أميركي على لبنان عبر ملف التجديد لليونيفيل والأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة
lebanon 24
lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الأميركيين

حزب الله

الكونغرس

نيويورك

الكون

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24