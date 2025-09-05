Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة.. إطلاق مشروع وطني لتشجير جوانب الطرقات

Lebanon 24
05-09-2025
في خطوة تهدف إلى تعزيز المساحات الخضراء وتحسين المشهد العام في المدن والقرى اللبنانية، أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق مشروع وطني لتشجير جوانب الطرقات على مختلف الأراضي اللبنانية. ودعت الوزارة البلديات واتحادات البلديات الراغبة بالمشاركة إلى تقديم طلباتها وفق الشروط والمعايير المحددة، مع التأكيد على أن المشاركة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة.
وأوضح وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن المشروع يشكّل استثماراً في البيئة وصحة المجتمع، ومواجهة فعّالة للتغيّر المناخي، داعياً البلديات إلى أن تكون شريكاً أساسياً في هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تحسين المشهد الطبيعي في المدن والقرى، وتعزيز التوازن البيئي.

وأكدت الوزارة أن باب تقديم الطلبات سيكون مفتوحاً حتى 20 أيلول 2025، وذلك عبر دوائر التنمية الريفية في المصالح الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة، باستخدام النموذج المخصص لذلك.

الشروط العامة لتشجير الطرقات:
- أن تكون الطريق ملكاً بلدياً أو ملكاً عاماً حصراً.
- توفر مواقع ترابية صالحة تسمح بنمو الأشجار بشكل مستدام، وبعيدة عن الزفت أو الرصيف أو الصخور بمسافة لا تقل عن 1.5 – 2 متر.
- عمق التربة يجب أن يكون 50 سم على الأقل لضمان إمكانية الحفر والزرع.
- توفر مصدر مياه دائم لري الشتول خلال فترة الالتزام والصيانة.
- جاهزية الموقع للبدء مباشرة في أعمال التشجير دون الحاجة لأعمال بنى تحتية إضافية مثل التسوية أو إزالة الصخور.

آلية التنفيذ:
1. تقديم الطلب مرفقاً بالمستندات المطلوبة.
2. إجراء كشف ميداني على المواقع من قبل دائرة التنمية الريفية أو مراكز الأحراج التابعة لها.
3. إعداد تقرير فني حول واقع الموقع وإمكانية تشجيره.
4. دراسة الملف في وزارة الزراعة – مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية لاتخاذ القرار النهائي.

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل خطوة عملية ضمن الجهود الوطنية للتنمية المستدامة، ويهدف إلى التخفيف من آثار التغيّر المناخي وتحفيز البلديات على الانخراط الفاعل في تحسين البيئة المحلية.
 
