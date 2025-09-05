29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في لبنان.. مطلوب يبيع المخدرات على الاوتوستراد
Lebanon 24
05-09-2025
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
أنّه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق
اللبنانية
، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على خط اوتوستراد الدامور- السعديات-
الجية
. نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى ص. خ. (مواليد عام 1995، سوري)".
Advertisement
أضاف البلاغ:" بتاريخ 26-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة كفرحيم، أثناء قيادته سيارة من نوع “كيا” لون بني، تم ضبطها. وخلال محاولة توقيفه، حاول الفرار وشهر مسدّسًا باتجاه عناصر الدورية، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على إطارات السيارة لإجباره على التوقف. بتفتيش منزله، ضبطت في داخله بندقية حربية، وذخائر، وجعبة عسكرية".
تابع البلاغ:" بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن على خط أوتوستراد
الدامور
– السعديات – الجية، مستخدمًا السيارة التي أوقف على متنها. كما أضاف بأنه يعمل لصالح أحد تجّار المخدرات، حيث كان يتسلّم السيارة والمخدرات المعدّة للترويج، بالإضافة إلى هاتف خلوي، من أحد العاملين لدى التاجر. وبعد ذلك، يتواصل معه التاجر هاتفيًّا ويوجّهه إلى أماكن تواجد الزبائن. وعند انتهاء عملية الترويج، يحضر العامل ذاته لاستلام السيارة، والهاتف، والمبالغ المالية الناتجة عن عمليات البيع، إضافة إلى ما تبقى من كمية المخدرات".
أضاف:" وأشار إلى أنه، وقبل توقيفه، كان قد سلّم الهاتف والمبالغ المالية والمخدّرات المتبقية لأحد العاملين لدى التاجر".
ختم البلاغ:" أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".
مواضيع ذات صلة
في جديدة مرجعيون...توقيف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات
Lebanon 24
في جديدة مرجعيون...توقيف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات
05/09/2025 12:48:53
05/09/2025 12:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة على الاوتوستراد الساحلي في خلدة بسبب أعمال تزفيت
Lebanon 24
"لبنان 24": زحمة سير خانقة على الاوتوستراد الساحلي في خلدة بسبب أعمال تزفيت
05/09/2025 12:48:53
05/09/2025 12:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من مواليد 1991.. مطلوب للقضاء في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزي
Lebanon 24
من مواليد 1991.. مطلوب للقضاء في قبضة مكتب مكافحة المخدرات المركزي
05/09/2025 12:48:53
05/09/2025 12:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال وتضارب على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال وتضارب على الأوتوستراد
05/09/2025 12:48:53
05/09/2025 12:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
أعلنت المديرية العامة
قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة
شعبة المعلومات
اللبنانية
الدامور
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
05:39 | 2025-09-05
05/09/2025 05:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال جلسة الحكومة.. هذا ما سيفعله أحد وزراء "الثنائيّ الشيعيّ"
Lebanon 24
خلال جلسة الحكومة.. هذا ما سيفعله أحد وزراء "الثنائيّ الشيعيّ"
05:22 | 2025-09-05
05/09/2025 05:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري: عودتي نهائيّة
Lebanon 24
بهاء الحريري: عودتي نهائيّة
05:08 | 2025-09-05
05/09/2025 05:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد عشيّة الجلسة.. هل تُفرَض "حصرية السلاح" تحت النار؟
Lebanon 24
تصعيد عشيّة الجلسة.. هل تُفرَض "حصرية السلاح" تحت النار؟
05:00 | 2025-09-05
05/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى
Lebanon 24
أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى
04:50 | 2025-09-05
05/09/2025 04:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:39 | 2025-09-05
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
05:22 | 2025-09-05
خلال جلسة الحكومة.. هذا ما سيفعله أحد وزراء "الثنائيّ الشيعيّ"
05:08 | 2025-09-05
بهاء الحريري: عودتي نهائيّة
05:00 | 2025-09-05
تصعيد عشيّة الجلسة.. هل تُفرَض "حصرية السلاح" تحت النار؟
04:50 | 2025-09-05
أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى
04:30 | 2025-09-05
من روسيا إلى لبنان... رحلة إبداع بتوقيع جاد موراني
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 12:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 12:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 12:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24