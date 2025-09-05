Advertisement

لبنان

في لبنان.. مطلوب يبيع المخدرات على الاوتوستراد

Lebanon 24
05-09-2025 | 03:57
Doc-P-1413110-638926668263267921.png
Doc-P-1413110-638926668263267921.png photos 0
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات على خط اوتوستراد الدامور- السعديات- الجية. نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى ص. خ. (مواليد عام 1995، سوري)".
أضاف البلاغ:" بتاريخ 26-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة كفرحيم، أثناء قيادته سيارة من نوع “كيا” لون بني، تم ضبطها. وخلال محاولة توقيفه، حاول الفرار وشهر مسدّسًا باتجاه عناصر الدورية، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على إطارات السيارة لإجباره على التوقف. بتفتيش منزله، ضبطت في داخله بندقية حربية، وذخائر، وجعبة عسكرية".

تابع البلاغ:" بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن على خط أوتوستراد الدامور – السعديات – الجية، مستخدمًا السيارة التي أوقف على متنها. كما أضاف بأنه يعمل لصالح أحد تجّار المخدرات، حيث كان يتسلّم السيارة والمخدرات المعدّة للترويج، بالإضافة إلى هاتف خلوي، من أحد العاملين لدى التاجر. وبعد ذلك، يتواصل معه التاجر هاتفيًّا ويوجّهه إلى أماكن تواجد الزبائن. وعند انتهاء عملية الترويج، يحضر العامل ذاته لاستلام السيارة، والهاتف، والمبالغ المالية الناتجة عن عمليات البيع، إضافة إلى ما تبقى من كمية المخدرات".

أضاف:" وأشار إلى أنه، وقبل توقيفه، كان قد سلّم الهاتف والمبالغ المالية والمخدّرات المتبقية لأحد العاملين لدى التاجر".

ختم البلاغ:" أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24