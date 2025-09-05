أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى

Advertisement

عقد اجتماع مهم في مقر اتحاد بلديات كسروان-الفتوح في جونية، ضمّ رئيس الاتحاد الياس بعينو ونائبه بيار الدكاش، وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، والمدير العام لمؤسسة مياه وجبل ربيع خليفة، ومنسق حزب " " في كسروان نهرا بعيني، للبحث في أزمة المياه التي تواجه المنطقة وكيفية التخفيف من حدتها على السكان.بعد الاجتماع، أوضح الياس بعينو: "نحاول حاليًا وضع خطة بمساعدة كل فاعليات المنطقة مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتأمين أكبر قدر ممكن من المياه للمواطنين خلال فترة الجفاف. وضع كل إمكانات الاتحاد في خدمة المواطنين وعلى مستوى تطلعاتهم".وأشار إلى أن الخطة تشمل حفر آبار ارتوازية ووضع مولدات كهربائية إضافية لتسهيل سحب المياه ونقلها إلى المواطنين.، قال ربيع خليفة: "لدينا خطط قصيرة المدى لتأمين المياه بشكل أفضل للمواطنين، وخطط طويلة المدى تتضمن حفر آبار جديدة وتأمين مسارات مياه إضافية. لقاء اليوم كان مهمًا جدًا وأسفر عن نتائج جيدة ونأمل أن تُرى على الأرض قريبًا في الساحل الكسرواني والوسط والجرد. نعيش سنة صعبة وقاسية، وسنعمل ما بوسعنا وبالحد ".وأضاف خليفة: "أهمية التكامل بين عمل المؤسسة وكيفية استهلاك المواطنين للمياه أمر أساسي لتحقيق أفضل النتائج، وندعو الجميع إلى ترشيد استعمال المياه".وتطرق الاجتماع أيضًا إلى منطقة المتن، حيث أشار خليفة إلى أن الوضع صعب هناك أيضًا، مشددًا على ضرورة توزيع المياه بعدالة لتلبية حاجات جميع المواطنين.بدوره، أكد النائب شوقي الدكاش أن الاجتماع كان أوليًا وسيتبعه اجتماعات أخرى لمتابعة تنفيذ الخطط، مؤكدًا: "أي قرار أو طرح سيُناقش سيكون لمصلحة جميع المواطنين، ولن نفرق بين شخص وآخر. نعمل على تنفيذ وعودنا العملية ضمن برنامجنا الانتخابي".وتابع دكاش: "موضوع المياه أساسي، ويُقسم إلى قسمين: خطة سريعة وآنية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهري تشرين الأول والثاني بالتعاون بين الاتحاد ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ووزارة الطاقة والمياه، وخطط طويلة المدى سيتم العمل عليها لاحقًا".وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع النواب ورؤساء البلديات وفاعليات المنطقة لضمان نجاح هذه المبادرات، مؤكدًا أن العملية بدأت بخطوة أساسية وستتبعها خطوات إضافية لضمان توفير المياه لكل المواطنين دون تفرقة.كما تناول الاجتماع موضوع محطة مياه جعيتا التي تغذي منطقة المتن، وأكد دكاش أن التعاطي مع الموضوع سيكون شفافًا وواضحًا في جميع الأوقات، لضمان توزيع المياه بعدالة وكفاءة بين مختلف المناطق.