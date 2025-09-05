سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ

Advertisement

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم وفدا من المنتدى الإسلامي الوطني برئاسة الاستاذ جميل قاطرجي وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة.وقال قاطرجي بعد اللقاء؛" قام وفد من المنتدى الوطني بزيارة سلام وعرض معه الأحوال العامة التي يمر بها والمنطقة، وأثنى على المواقف الوطنية التي صدرت عن رئاسة مع الدعم الكامل من قبلنا لجهود دولته المتميزة.أضاف: ونقل الوفد لدولته الحرص على الإلتزام بتطبيق بكامل بنوده دستوريا وميثاقيا، والتأكيد على تعزيز العلاقات الأخوية المتينة مع إخواننا العرب، وعلى اعتماد العدل في جميع مفاصل الدولة والمحافظة على التوازن والمساواة بين جميع المكونات الوطن في الحقوق والواجبات والوظائف، وضرورة الحفاظ على العيش المشترك والأمن والأمان وتقدم البلد وازدهاره.وأعلن، ان المنتدى على ثقة ويقين راسخ ان دولة الرئيس هو الملاذ الامن لتحقيق دولة عادلة وقوية بحكمته وموقعه للخروج من هذا الواقع المرفوض في تغييب العدالة واستبعاد الكفاءات النزيهة والوطنية.نقيب الاطباءواستقبل الرئيس سلام وفدا من نقابة الأطباء في برئاسة النقيب البروفيسور الياس شلالا الذي قال بعد اللقاء: "زرنا كوفد من نقابة الاطباء في بيروت دولة الرئيس سلام، ونشكره اسقباله لنا. وعرضنا له بعض الأمور النقابية المتعلقة بالقطاع الصحي وبالأطباء في لبنان وبمشاكلهم اليومية، وطلبنا منه مساعدتنا في الأمور التنظيمية مثل تأمين تغطية صحية للأطباء في الضمان الاجتماعي، و بقانون عادل يحمي مصلحة المواطن والمريض ويحافظ على الطبيب وعلى كرامته."وأشار الى ان القانون هو في طور الدراسة الآن، ويتم العمل عليه في مجلس النقابة من قبل رجال القانون وبعض القضاة، وسيتم تقديمه عندما يجهز الى لجنة الصحة النيابية والى دولة الرئيس.