لبنان
روداكوف: نحن نحترم القانون الإنساني دون أدنى شك
Lebanon 24
05-09-2025
|
06:44
A-
A+
قال
السفير الروسي
لدى
لبنان
، ألكسندر روداكوف عن الجوانب الإنسانية للصراع الأوكراني: "للأسف، خلال الصراع الأوكراني، تُشوّه الحقيقة الموضوعية حول الخطوات الروسية المتخذة على المسار الإنساني. غالبًا ما يكون ذلك بهدف تصوير
روسيا
على أنها "نظام متعطش للدماء" لا يكترث لأرواح البشر ولا يعرف
الرحمة
والشفقة. نحن تعوّدنا على مثل هذه الأساليب، لكننا سنواصل سعينا للمساهمة في مواجهة هذا التوجه المدمر".
وأضاف: "لطالما كانت روسيا المبادرة لتبادل أسرى الحرب، وإعادة المدنيين وجثث القتلى. وقد التزمت، ولا تزال، بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا. هذه الحقيقة التي لا جدال فيها، تؤكدها الإجراءات الميدانية".
وتابع: "أما الجانب الأوكراني، فمن جانبه، يُجري تعديلات مستمرة على قوائم التبادل ويُصرّ على إعطاء الأولوية لتسليم مسلحي التشكيلات القومية. إنه لا يزال يحتجز حوالي 30 مدنيًا من
منطقة كورسك
كرهائن، نقلهم إلى
أوكرانيا
. كذلك يُسيّس "قضية الأطفال" بشكل مُصطنع. بالمناسبة، ورغم الاتهامات الباطلة التي وجهها دعاة
كييف
، فإن قائمة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في وضع صعب بسبب النزاع، والتي سلمها المفاوضون الأوكرانيون، لم تتضمن سوى 339 اسمًا. ولم تتضمن إطلاقًا العشرين ألف اسم التي اختطفت عبثًا، والتي استُشهد بها كنوع من التأكيد على أن "روسيا تختطف الأطفال".
وتابع: "أودّ التأكيد مجددًا على أن نظام كييف يسعى جاهدًا لتحويل الحوار الإنساني إلى حملة علاقات عامة، جمهورها
الرئيسي
هو "الأوروبيون المتعاطفون". أما نحن، فنحن، على العكس من ذلك: لا نلعب بأرواح البشر، ونحترم القانون الإنساني دون أدنى شك".
