مقعده بجانبها... ماذا أوضحت وزيرة البيئة بعد دخول قائد الجيش إلى جلسة مجلس الوزراء؟

05-09-2025 | 10:20
Doc-P-1413234-638926897365055800.jpg
Doc-P-1413234-638926897365055800.jpg photos 0
قالت وزيرة البيئة تمارا الزين إن "بعض وسائل الإعلام توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش".
وأضافت في حديث للـ"ال بي سي": "الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا".
 
وتابعت بالقول: "حتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي". 
 
وقالت: "جميع الوزراء الذين غادروا أوضحوا موقفهم في هذا الخصوص منعًا لأي تأويل". 
