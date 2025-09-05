29
مقعده بجانبها... ماذا أوضحت وزيرة البيئة بعد دخول قائد الجيش إلى جلسة مجلس الوزراء؟
Lebanon 24
05-09-2025
|
10:20
A-
A+
قالت وزيرة البيئة
تمارا الزين
إن "بعض
وسائل الإعلام
توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول
قائد الجيش
".
وأضافت في حديث للـ"
ال بي سي
": "الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا".
وتابعت بالقول: "حتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي".
وقالت: "جميع الوزراء الذين غادروا أوضحوا موقفهم في هذا الخصوص منعًا لأي تأويل".
