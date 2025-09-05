مقعده بجانبها... ماذا أوضحت وزيرة البيئة بعد دخول قائد الجيش إلى جلسة مجلس الوزراء؟

قالت وزيرة البيئة إن "بعض توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول ".

Advertisement

وأضافت في حديث للـ" ": "الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا".

وتابعت بالقول: "حتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي".

وقالت: "جميع الوزراء الذين غادروا أوضحوا موقفهم في هذا الخصوص منعًا لأي تأويل".