وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش

قال إن "انسحاب الوزراء من جلسة جاء انسجاماً مع مواقفنا، وليس مُوجهاً ضد الجيش".

وفي تصريح إعلامي، قال حيدر: "موقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرراتها.. لقد انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة".



وتابع: "حالياً موضوع الاستقالة من الحكومة ليس على طاولة البحث، انسحابنا ليس اعتراضاً على مضمون خطة الجيش التي لم نطلع عليها بل على مبدأ ولذلك انسحبنا قبل عرضها".



وختم: "مطلبنا الاتفاق على استراتيجية وطنية للدفاع عن ".

إلى ذلك، قال حيدر في منشور له عبر منصة "آكس": "انسحبنا اليوم من جلسة مجلس الوزراء رفضا لطرح خطة الجيش في هذا التوقيت بالذات. نحن والجيش واحد، لكننا نرفض أن يزج الجيش في مواجهة بلا تسليح ولا قدرة، ليحمل مسؤولية لا يستطيع تحملها".