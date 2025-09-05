بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن

Advertisement

أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة، أنّه "تم العثور على الشابّة المفقودة زهراء حرز وهي بحالة جيدة ولم تتعرض لأي أذى ، حيث صرّحت أنها تركت المنزل من تلقاء نفسها وذلك لأسباب عائلية".