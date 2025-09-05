Advertisement

لبنان

بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:24
أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنّه "تم العثور على الشابّة المفقودة زهراء ابراهيم حرز وهي بحالة جيدة ولم تتعرض لأي أذى ، حيث صرّحت أنها تركت المنزل من تلقاء نفسها وذلك لأسباب عائلية". 
قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

ابراهيم

العلا

