قانونياً.. ماذا قيل عن "استقالة مكي" من الحكومة؟

اعتبرت مصادر قانونية مطلعة أنّ وضع الوزير فادي مكي استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية شفهياً لا يُنتج عنه أي أثر دستوري، إذ إنّ تفرض أن تكون الاستقالة خطية ومودعة رسمياً وفق الأصول.

وأوضحت المصادر أنَّ التصريح الشفهي لا يعدو كونه موقفاً تصعيدياً ذا طابع سياسي أو إعلامي، وبالتالي يبقى بلا قيمة قانونية أو إجرائية.