لبنان

قانونياً.. ماذا قيل عن "استقالة مكي" من الحكومة؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:51
اعتبرت مصادر قانونية مطلعة أنّ وضع الوزير فادي مكي استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية جوزاف عون شفهياً لا يُنتج عنه أي أثر دستوري، إذ إنّ القاعدة تفرض أن تكون الاستقالة خطية ومودعة رسمياً وفق الأصول. 
وأوضحت المصادر أنَّ التصريح الشفهي لا يعدو كونه موقفاً تصعيدياً ذا طابع سياسي أو إعلامي، وبالتالي يبقى بلا قيمة قانونية أو إجرائية.
 

المصادر أيدت الرأي الذي يقولُ إن رئيس الجمهورية لا يُقيل وزيراً في حين أنه لا يستطيع قبول الإستقالة، لافتة إلى أن الإقالة هي من صلاحية أكثرية ثلثي مجلس الوزراء.
المصدر: خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24