Advertisement

لبنان

كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1413307-638926982095517233.jpg
Doc-P-1413307-638926982095517233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بإيجابية، إذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح.
Advertisement

وأوضحت المعلومات أنَّ بري قال إنه "ضد أي حراك في الشارع ولو اقتضى الأمر أن أنزل إلى الشارع شخصياً لمواجهته".

مواضيع ذات صلة
بعد انتهاء جلسة الحكومة... ماذا كشف مكي وشحادة؟
lebanon 24
05/09/2025 21:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام مفاجئ لوزير الصناعة بعد انتهاء جلسة الحكومة... شاهدوا الفيديو
lebanon 24
05/09/2025 21:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
lebanon 24
05/09/2025 21:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عشية جلسة الحكومة اليوم: لن نراعي إلا مصلحة لبنان
lebanon 24
05/09/2025 21:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بر

نبيه

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:18 | 2025-09-05
12:55 | 2025-09-05
13:37 | 2025-09-05
13:29 | 2025-09-05
13:09 | 2025-09-05
13:07 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24