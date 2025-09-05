Advertisement

لبنان

تحليق مكثف لمسيرات إسرائيلية فوق مناطق جنوبية

Lebanon 24
05-09-2025 | 14:51
سُجل، مساء اليوم الجمعة، تحليق مكثف للطيران المُسيّر الإسرائيلي فوق مدينة صيدا وصولاً إلى الغازية في جنوب لبنان.
كذلك، حلق الطيران الإسرائيلي فوق الزهراني والجوار على علو مُنخفض.

الطيران الإسرائيلي

الإسرائيلي

الزهراني

إسرائيل

الغازية

مسيرات

تابع
17:00 | 2025-09-05
16:58 | 2025-09-05
16:37 | 2025-09-05
16:19 | 2025-09-05
16:01 | 2025-09-05
15:52 | 2025-09-05
