Advertisement

لبنان

خبر متداول عن توتر بين الشياح وعين الرمانة.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 14:56
A-
A+
Doc-P-1413351-638927064393451332.jpg
Doc-P-1413351-638927064393451332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت معلومات "لبنان24" ما تم تداوله عن حصول إطلاق نار من الشياح باتجاه عين الرمانة.
Advertisement
 
 
وقالت المعلومات إنَّ الوضع هادئ جداً، في حين أن أرتالاً من الدراجات النارية عادت أدراجها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بعدما خرجت في مسيرات جابت مختلف أنحاء بيروت بعد جلسة الحكومة، اليوم الجمعة.
مواضيع ذات صلة
خبر متداول عن عمليّة خطف... ما حقيقته؟
lebanon 24
06/09/2025 04:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش على التقاطعات الرئيسية بين الشياح وعين الرمانة وصولا الى مستديرة الطيونة وطريق صيدا القديمة
lebanon 24
06/09/2025 04:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر متداول.. ما حقيقة تعرض دورية للجيش لانفجار لغم في الناقورة؟
lebanon 24
06/09/2025 04:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت وعين الرمانة.. صورٌ تكشف ما تم ضبطه
lebanon 24
06/09/2025 04:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان24

الشياح

بيروت

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2025-09-05
16:58 | 2025-09-05
16:37 | 2025-09-05
16:19 | 2025-09-05
16:01 | 2025-09-05
15:52 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24