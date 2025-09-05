"إتصالات ليلية" واجتماع مهم.. ما جديد المعلومات عن "جلسة الحكومة"؟

قالت مصادر إعلاميَّة، اليوم الجمعة، إنَّ الورقة الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي توماس براك لبيروت، باتت معتمدة من لكن لم تلتزم بها بعد، مشيرة إلى أنَّ التنفيذ مرهون بخطوات مقابلة من تل أبيب والكرة الآن في ملعب .

وذكرت المصادر أن "الجيش ورئاسة الجمهورية نجحا إلى حد كبير في تهدئة التوتر الداخلي من دون تصعيد مع الشيعي"، وأضافت: "خطة الجيش لحصر السلاح تبدأ من جنوب الليطاني وترتبط بانسحاب إسرائيل من المناطق المُحتلة".



وتحدّثت المصادر عن حصول "مساعٍ واتصالات رئاسية مع حتى منتصف ليلة الخميس أسفرت عن النتائج الإيجابية التي ظهرت بعد جلسة الحكومة اليوم"، معلنة أنَّ "الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة الثلاثاء المقبل".



كذلك، كشفت المصادر أن قيادات من وحركة أمل عقدت اجتماعاً هاماً مساء الجمعة لتحديد الموقف النهائي من مخرجات جلسة مجلس الوزراء والخطوات اللاحقة".

