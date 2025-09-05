Advertisement

لبنان

"إتصالات ليلية" واجتماع مهم.. ما جديد المعلومات عن "جلسة الحكومة"؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:52
قالت مصادر إعلاميَّة، اليوم الجمعة، إنَّ الورقة الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي توماس براك لبيروت، باتت معتمدة من لبنان لكن إسرائيل لم تلتزم بها بعد، مشيرة إلى أنَّ التنفيذ مرهون بخطوات مقابلة من تل أبيب والكرة الآن في ملعب واشنطن.
وذكرت المصادر أن "الجيش ورئاسة الجمهورية نجحا إلى حد كبير في تهدئة التوتر الداخلي من دون تصعيد مع الثنائي الشيعي"، وأضافت: "خطة الجيش لحصر السلاح تبدأ من جنوب الليطاني وترتبط بانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المُحتلة".
 

وتحدّثت المصادر عن حصول "مساعٍ واتصالات رئاسية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى منتصف ليلة الخميس أسفرت عن النتائج الإيجابية التي ظهرت بعد جلسة الحكومة اليوم"، معلنة أنَّ "الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل".
 

كذلك، كشفت المصادر أن قيادات من حزب الله وحركة أمل عقدت اجتماعاً هاماً مساء الجمعة لتحديد الموقف النهائي من مخرجات جلسة مجلس الوزراء والخطوات اللاحقة".

