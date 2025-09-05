Advertisement

لبنان

أي مستقبل للبنان؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 22:56
A-
A+
Doc-P-1413440-638927352997392612.webp
Doc-P-1413440-638927352997392612.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جوزيف قصيفي في" الجمهورية": إنّ لبنان هو بلد الهويات المقتتلة التي ما تلبث أن تتحوّل إلى هويات قاتلة بفعل المتغيّرات الدولية والإقليمية التي تُرخي بثقلها عليه. ومشكلته تتجاوز الحصص والنفوذ إلى ما هو أعمق. أي إلى شجاعة الإعتراف بأنّ إرادة العيش معاً من دون إسقاط الحذر، لا تبني استقراراً دائماً وثابتاً، بل تُعمّق ثقافة الكُمون لدى هذا الطرف أو ذاك. هل يعني ذلك السكوت؟ لا يفترض مواجهة الواقع بسلوك النعامة، بل بشجاعة المسؤول، وهنا يأتي دور النُخَب لتتحمّل مسؤولياتها في الإجابة عن أكثر من سؤال:
Advertisement
أولاً: هل لا يزال "اتفاق الطائف" قادراً على معالجة مشكلة لبنان بكل أبعادها، إذا ما استكمل تنفيذ كامل بنوده؟
ثانياً: إذاً تبيّن عجز "اتفاق الطائف" عن الإحاطة بالمشكلة، ووضع ركائز لحل مستدام، هل هناك قدرة على البحث عن صيغة بديلة تكون بمثابة إعادة تأسيس للوطن الذي أراده حاملو لواء لبنان الكبير موئلاً للحرية، وحاضناً للتفاعل الإيجابي بين طوائفه الدينية في إطار حوار الحضارات الذي يُشكِّل نقيضاً لنظرية صموئيل هنتنغتون بحتمية صدامها وإفراز الأحاديات الحاكمة للكون؟!
ثالثاً: هل في إمكان اللبنانيِّين صَوغ مناعة وطنية تقي وطنهم الإهتزازات، وكيف يكون ذلك من دون إرادة الحياة معاً، وهي لا تزال موجودة ويمكن البناء عليها؟
أياً تكن الإعتبارات، إنّ الحرب الأخيرة على لبنان فتحت الباب على تحدّيات كبيرة وأسئلة خطيرة، لن تكون الإجابة عنها ممكنة في المستقبل المنظور.
 
مواضيع ذات صلة
بخاري من عكار : المستقبل جميل للبنان بإذن الله
lebanon 24
06/09/2025 12:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: لا مستقبل آمنا للبنان إلا بتحرره من نفوذ حزب الله وإيران
lebanon 24
06/09/2025 12:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفد فيلم “الفينيقيين”: مشروع سينمائي عالمي يروّج للبنان ويحاكي إرثه الحضاري
lebanon 24
06/09/2025 12:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: لا يمكن لحماس أن تلعب أي دور في أي حكم مستقبلي بالأراضي الفلسطينية
lebanon 24
06/09/2025 12:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24

اتفاق الطائف

لبنان الكبير

جوزيف قصيفي

لواء لبنان

المستقبل

الجمهوري

الدينية

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-09-06
05:45 | 2025-09-06
05:34 | 2025-09-06
05:28 | 2025-09-06
05:28 | 2025-09-06
05:27 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24