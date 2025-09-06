"مرجعيات عليا" طلبت والوزراء استجابوا

Advertisement

لاحظ عدد من الصحافيين بعد جلسة التي أقرت خطة الجيش لحصرية السلاح، وفي أثناء إعداد تقاريرهم أن أمراً ما طُلب من الوزراء وخاصةً مَن بقي منهم في الجلسة، وخلاصة ما طلب هو الابتعاد حوالى 48 ساعة عن التصاريح الإعلامية أو إعطاء أي معلومات للصحافيين. وقد أقفل عدد كبير من الوزراء خطوطه الخليوية، فيما غاب البعض الآخر عن السمع وقال آخرون" إننا كوزراء نكتفي بما جاء في بيان الحكومة الذي تلاه ". المصدر لفت الى أن هذا الطلب جاء من "مرجعيات عليا" من أجل تفادي التصعيد الإعلامي الذي من الممكن أن يتحول الى تحركات على الأرض .