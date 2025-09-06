Advertisement

لبنان

قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:28
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة البربيربيروت، تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط جرحى وقتيل.
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
 
 
 
