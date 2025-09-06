قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال في – ، تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط جرحى وقتيل.

Advertisement

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.