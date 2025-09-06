Advertisement

لبنان

توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:27
كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن القبض على من وصفتهم "خبراء" يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية، ينشطون ضمن خلايا تعمل لمصلحة الحوثيين.
وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية في العاصمة الموقتة عدن قبضت على هؤلاء الأشخاص، قبل نحو 3 أشهر، إلى جانب آخرين يمنيين مرتبطين بالحوثيين.

وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة كانوا "بصدد الانتقال إلى مناطق سيطرة الفصائل الحوثية، للإشراف على ترتيب إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع الحبوب المخدرة، بعد أن تعذّر وصول المعدات إلى صنعاء".

وأضافت الداخلية اليمنية أن "التحقيقات أثبتت بأن المصدر الرئيسي الذي يقف خلف تمويل وتحريك تلك الشبكات، ومحاولات تأسيس مصانع المخدرات في عموم البلاد، هو النظام الإيراني، حيث يسعى إلى تحويل اليمن إلى منصة لتصدير السموم القاتلة إلى المنطقة".
وأوضحت أن "طهران نقلت منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا جزءًا من أنشطتها المشبوهة إلى داخل اليمن، وعمدت مع الحوثيين إلى أسلوب التهريب المجزأ، عبر إدخال المعدات الخاصة بتلك المصانع ومواد التصنيع على دفعات صغيرة لتفادي كشفها".
