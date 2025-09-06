توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟

Advertisement

كشفت عن القبض على من وصفتهم "خبراء" يحملون الجنسيتين والسورية، ينشطون ضمن خلايا تعمل لمصلحة الحوثيين.وذكرت الوزارة أن في العاصمة الموقتة عدن قبضت على هؤلاء الأشخاص، قبل نحو 3 أشهر، إلى جانب آخرين يمنيين مرتبطين بالحوثيين.وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة كانوا "بصدد الانتقال إلى مناطق سيطرة الفصائل الحوثية، للإشراف على ترتيب إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع الحبوب المخدرة، بعد أن تعذّر وصول المعدات إلى صنعاء".وأضافت الداخلية اليمنية أن "التحقيقات أثبتت بأن المصدر الذي يقف خلف تمويل وتحريك تلك الشبكات، ومحاولات تأسيس مصانع المخدرات في عموم البلاد، هو النظام ، حيث يسعى إلى تحويل اليمن إلى منصة لتصدير السموم القاتلة إلى المنطقة".