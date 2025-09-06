Advertisement

لبنان

توقيفات.. ما جديد إشكال شاتيلا؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:58
كشفت معلومات "لبنان24" عن حصول مساعٍ حثيثة لاستكمال عمليات توقيف المتورطين بالإشكال الذي شهدهُ مُخيّم شاتيلا، مساء أمس الجمعة.
وقالت المصادر أنه جرى توقيف شبان من آل اللداوي وآخرين من آل حزينة على صلة بالإشكال، فيما العملُ جارٍ على توقيف آخرين.
 

ونفت المصادر ما يُقال عن حصول إنقسامٍ داخل القوة الأمنية المُشتركة، مؤكدة أن حركة "فتح" تواصلُ اتصالاتها لضبط الوضع.
 

وأكدت المصادر عينها أنَّ "قوات الأمن الوطني الفلسطيني أكدت دعمها الكامل للقوة الأمنية المشتركة وقيادتها مستعدة لضبط الأمن وتعزيزه"، وختمت: "في المُقابل، هناك ضغوط داخل المخيم من قبل السُّكان لتكثيف عمليات التوقيف خصوصاً في صفوف تجار المُخدرات المُتورطين بالإشكال".
 
 
المصادر قالت أيضاً إنه من الضروري جداً الاحتكام إلى قرارات السلطة الفلسطينية والسعي أكثر لتسليم كافة سلاح المخيمات كما فعلت "فتح" خلال الآونة الأخيرة، وذلك صوناً للأمن بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والجيش.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

