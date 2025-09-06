توقيفات.. ما جديد إشكال شاتيلا؟

كشفت معلومات " " عن حصول مساعٍ حثيثة لاستكمال عمليات توقيف المتورطين بالإشكال الذي شهدهُ مُخيّم ، مساء أمس الجمعة.

وقالت المصادر أنه جرى توقيف شبان من آل اللداوي وآخرين من آل حزينة على صلة بالإشكال، فيما العملُ جارٍ على توقيف آخرين.



ونفت المصادر ما يُقال عن حصول إنقسامٍ داخل القوة الأمنية المُشتركة، مؤكدة أن حركة "فتح" تواصلُ اتصالاتها لضبط الوضع.



وأكدت المصادر عينها أنَّ " الفلسطيني أكدت دعمها الكامل للقوة الأمنية المشتركة وقيادتها مستعدة لضبط الأمن وتعزيزه"، وختمت: "في المُقابل، هناك ضغوط داخل المخيم من قبل السُّكان لتكثيف عمليات التوقيف خصوصاً في صفوف تجار المُخدرات المُتورطين بالإشكال".