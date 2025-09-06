الجيش أوقف 4 مواطنين... هذا ما يقومون به بين لبنان وسوريا

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي:أوقفت دورية من في بلدة – المواطنين: (خ.ن.)، (م.ه.)، (م.ح.)، (خ.غ.)، لقيامهم بأعمال التهريب بين الأراضي والأراضي .كما دهمت دورية أخرى من المديرية منازل مطلوبين في بلدتَي إيعات وعين بورضاي – ، وضبطت أسلحة وذخائر حربية ومعدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.