لبنان

وزير الصحة: العلاج الفيزيائي أصبح تخصصاً متكاملاً

Lebanon 24
06-09-2025 | 10:11
افتتحت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان مؤتمرها السنوي في فندق حبتور ظهر اليوم، برعاية وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين وحضوره، وبمشاركة نقيبة المعالجين الفيزيائيين رئيسة الاتحاد العربي للعلاج الفيزيائي الدكتورة سيدة ساسين والرئيس السابق للاتحاد محمد عمرو والأمين العام للجمعية الطبية اللبنانية- الفرنسية جورج نصر، وبحضور النائب جورج عقيص، ممثل قائد الجيش العميد ايلي درغام، ممثل المدير العام للأمن العام المقدم الآن داغر، ممثل المدير العام لأمن الدولة الرائد كلارا ابي فاضل ورؤساء جامعات وأطباء ومهتمون.
وعُرض فيلم وثائقي عن "العلاج الفيزيالي عبر التاريخ"، تحدث بعده وزير الصحة قائلا: "يشرفني أن أكون بينكم اليوم بعيدا عن السياسة في هذا المؤتمر المهم، الذي يُسلّط الضوء على العلاج الفيزيائي كأحد الأعمدة الأساسية في منظومتنا الصحية، لأن العلاج الفيزيائي لم يعد مجرّد ركيزة داعمة، بل أصبح تخصصاً متكاملاً يُسهم في الوقاية، العلاج والتأهيل، ويمتدّ تأثيره إلى مختلف الميادين الطبية: من إعادة التأهيل العصبي، والعلاج العضلي الحركي، والتنفسي، والقلب والشرايين، والأطفال، وكبار السن، وصولاً إلى التخصصات الدقيقة والمتقدمة".

أضاف: "نحن في وزارة الصحة العامة نؤمن إيماناً راسخاً بأن الشراكة مع النقابات المهنية ليست خياراً، بل ضرورة. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بـتعزيز التعاون الدائم مع نقابة المعالجين الفيزيائيين، والعمل معها على كل طارئ وجديد، بما يضمن الارتقاء بالمهنة ودورها الوطني. كما أننا نولي اهتماماً خاصاً بـتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم هذه المهنة، وتحديدا مشروع القانون 305 الذي تهتم به النقابة كي تبقى مواكِبة للتطوّر العلمي، وتحمي حقوق المعالجين والمرضى على حدّ سواء، وتُمهّد الطريق أمام النقابة للمضيّ قُدُماً بثبات نحو مستقبلٍ أفضل".

وختم موجها تحية "إلى كل معالج فيزيائي ومعالجة فيزيائية، يعملون بصمت وجهد في مراكز الرعاية والمستشفيات والمنازل، أنتم جزء لا يتجزأ من عملية الشفاء، ومن الأمن الصحي لكل مواطن".
 
 
