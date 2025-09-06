27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الصحة: العلاج الفيزيائي أصبح تخصصاً متكاملاً
Lebanon 24
06-09-2025
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتحت نقابة المعالجين الفيزيائيين في
لبنان
مؤتمرها السنوي في فندق حبتور ظهر اليوم، برعاية
وزير الصحة
العامة راكان ناصر الدين وحضوره، وبمشاركة نقيبة المعالجين الفيزيائيين رئيسة الاتحاد العربي للعلاج الفيزيائي الدكتورة سيدة ساسين والرئيس السابق للاتحاد محمد عمرو والأمين العام للجمعية الطبية اللبنانية-
الفرنسية
جورج
نصر، وبحضور النائب جورج عقيص، ممثل
قائد الجيش
العميد ايلي درغام، ممثل
المدير العام
للأمن العام المقدم الآن داغر، ممثل المدير العام لأمن الدولة الرائد كلارا ابي فاضل ورؤساء جامعات وأطباء ومهتمون.
Advertisement
وعُرض فيلم وثائقي عن "العلاج الفيزيالي عبر التاريخ"، تحدث بعده وزير الصحة قائلا: "يشرفني أن أكون بينكم اليوم بعيدا عن السياسة في هذا المؤتمر المهم، الذي يُسلّط الضوء على العلاج الفيزيائي كأحد الأعمدة الأساسية في منظومتنا الصحية، لأن العلاج الفيزيائي لم يعد مجرّد ركيزة داعمة، بل أصبح تخصصاً متكاملاً يُسهم في الوقاية، العلاج والتأهيل، ويمتدّ تأثيره إلى مختلف الميادين الطبية: من إعادة التأهيل العصبي، والعلاج العضلي الحركي، والتنفسي، والقلب والشرايين، والأطفال، وكبار السن، وصولاً إلى التخصصات الدقيقة والمتقدمة".
أضاف: "نحن في
وزارة الصحة العامة
نؤمن إيماناً راسخاً بأن الشراكة مع النقابات المهنية ليست خياراً، بل ضرورة. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بـتعزيز التعاون الدائم مع نقابة المعالجين الفيزيائيين، والعمل معها على كل طارئ وجديد، بما يضمن الارتقاء بالمهنة ودورها الوطني. كما أننا نولي اهتماماً خاصاً بـتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم هذه المهنة، وتحديدا مشروع القانون 305 الذي تهتم به النقابة كي تبقى مواكِبة للتطوّر العلمي، وتحمي حقوق المعالجين والمرضى على حدّ سواء، وتُمهّد الطريق أمام النقابة للمضيّ قُدُماً بثبات نحو مستقبلٍ أفضل".
وختم موجها تحية "إلى كل معالج فيزيائي ومعالجة فيزيائية، يعملون بصمت وجهد في مراكز الرعاية والمستشفيات والمنازل، أنتم جزء لا يتجزأ من عملية الشفاء، ومن الأمن الصحي لكل مواطن".
مواضيع ذات صلة
هاني: القطاع الزراعي أصبح جزءا من منظومة غذائية متكاملة
Lebanon 24
هاني: القطاع الزراعي أصبح جزءا من منظومة غذائية متكاملة
06/09/2025 21:26:51
06/09/2025 21:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح عيادات تخصصية نقالة لفرسان مالطا برعاية وزير الصحة
Lebanon 24
افتتاح عيادات تخصصية نقالة لفرسان مالطا برعاية وزير الصحة
06/09/2025 21:26:51
06/09/2025 21:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل محمد زكريا خضر في خانيونس نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج
Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل محمد زكريا خضر في خانيونس نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج
06/09/2025 21:26:51
06/09/2025 21:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس وضع حجر الأساس لأول مركز متخصص بعلاج الإدمان في المدينة
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس وضع حجر الأساس لأول مركز متخصص بعلاج الإدمان في المدينة
06/09/2025 21:26:51
06/09/2025 21:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
المدير العام
الأمين العام
وزارة الصحة
قائد الجيش
وزير الصحة
اللبنانية
الفرنسية
تابع
قد يعجبك أيضاً
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
Lebanon 24
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
14:18 | 2025-09-06
06/09/2025 02:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
13:41 | 2025-09-06
06/09/2025 01:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضاً من الراعي.. سويف ترأس قداس منح أبوين في الرهبانية اللبنانية المارونية رتبة الأباتية
Lebanon 24
مفوضاً من الراعي.. سويف ترأس قداس منح أبوين في الرهبانية اللبنانية المارونية رتبة الأباتية
13:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
02:27 | 2025-09-06
06/09/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:18 | 2025-09-06
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
14:02 | 2025-09-06
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
13:41 | 2025-09-06
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
13:14 | 2025-09-06
مفوضاً من الراعي.. سويف ترأس قداس منح أبوين في الرهبانية اللبنانية المارونية رتبة الأباتية
13:03 | 2025-09-06
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
12:49 | 2025-09-06
بالصورة.. توقيف شبكة دعارة في بيروت!
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 21:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 21:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 21:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24