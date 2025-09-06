27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القوة الأمنية المشتركة في البداوي: نحن على جهوزية تامة للحفاظ على أمن المخيّم
Lebanon 24
06-09-2025
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، في بيان، أنها وجدت "لخدمة أبناء شعبنا وحماية أمنهم واستقرارهم"، وانها "على جهوزية تامة، ليلًا ونهارًا، للحفاظ على أمن المخيم وضمان الأمان لأهلنا الكرام".
Advertisement
أضافت: "إننا وإياكم سندٌ لبعضنا البعض، وما يجمعنا هو الحرص على سلامة المخيم وأهله، ولن نتهاون أو نسمح لأي عابث أو مخل بالأمن أن يعبث باستقرار المخيم، وسنتعامل بحزمٍ وبيدٍ من حديد مع كل من يحاول المساس بأمن أهلنا واستقرارهم".
وأهابت القوة الامنية المشتركة "بجماهير شعبنا
العزيز
في المخيم التعاون مع القوة الأمنية المشتركة وتسهيل مهامها"، مؤكدة أن "الأمن مسؤولية جماعية، واننا جميعًا شركاء في حماية مخيمنا والحفاظ على أمنه واستقراره".
مواضيع ذات صلة
الحجار: لا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية والقوى الأمنية حاضرة للحفاظ على الأمن والاستقرار
Lebanon 24
الحجار: لا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية والقوى الأمنية حاضرة للحفاظ على الأمن والاستقرار
06/09/2025 21:26:58
06/09/2025 21:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": نحن على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ هذا الفكر المتطرف
Lebanon 24
"حزب الله": نحن على ثقة تامة أن الشعب السوري سيلفظ هذا الفكر المتطرف
06/09/2025 21:26:58
06/09/2025 21:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُهدّد إسرائيل بضربة "موجعة": نحن في حالة جهوزيّة كاملة
Lebanon 24
إيران تُهدّد إسرائيل بضربة "موجعة": نحن في حالة جهوزيّة كاملة
06/09/2025 21:26:58
06/09/2025 21:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم الخامس للإضراب عن الطعام في مخيم البداوي تضامناً مع غزة
Lebanon 24
اليوم الخامس للإضراب عن الطعام في مخيم البداوي تضامناً مع غزة
06/09/2025 21:26:58
06/09/2025 21:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
العزيز
تابع
قد يعجبك أيضاً
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
Lebanon 24
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
14:18 | 2025-09-06
06/09/2025 02:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
13:41 | 2025-09-06
06/09/2025 01:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضاً من الراعي.. سويف ترأس قداس منح أبوين في الرهبانية اللبنانية المارونية رتبة الأباتية
Lebanon 24
مفوضاً من الراعي.. سويف ترأس قداس منح أبوين في الرهبانية اللبنانية المارونية رتبة الأباتية
13:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
02:27 | 2025-09-06
06/09/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:18 | 2025-09-06
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
14:02 | 2025-09-06
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
13:41 | 2025-09-06
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
13:14 | 2025-09-06
مفوضاً من الراعي.. سويف ترأس قداس منح أبوين في الرهبانية اللبنانية المارونية رتبة الأباتية
13:03 | 2025-09-06
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
12:49 | 2025-09-06
بالصورة.. توقيف شبكة دعارة في بيروت!
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 21:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 21:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 21:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24