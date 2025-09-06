Advertisement

لبنان

للمُتجهين إلى صيدا من بيروت.. خبرٌ عاجل لكم (صور)

Lebanon 24
06-09-2025 | 11:15
Doc-P-1413622-638927795621668884.jpg
Doc-P-1413622-638927795621668884.jpg photos 0
تشهد الطريق من الرميلة إلى صيدا زحمة سيرٍ خانقة لاسيما عند حاجز الجيش في الأولي، وذلك إثر تنفيذ أشغال على الطريق المذكورة لاسيما عند الحاجز.
وإثر ذلك، قام الجيش بفتح المسرب الشرقي أمام السيارات الآتية من بيروت باتجاه الجنوب وذلك لتخفيف زحمة السير.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
