لبنان

من الجنوب.. ماذا أعلن مسؤول في "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 12:07
Doc-P-1413628-638927828499674353.jpg
Doc-P-1413628-638927828499674353.jpg photos 0
أكد قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال ريكاردو استيبان كابريخوس "التزام القوات الدولية بالتنمية المحلية في لبنان".
وفي كلمة له خلال افتتاحه مشروعاً في بلدة الغندورية يهدف إلى تعزيز التعليم العام، قال كابريخوس: "اليوم يومٌ مهم. ليس فقط لأن هذا المشروع يهدف إلى تنمية خمس بلدات، بل لأن ابطاله هم الأطفال. الأطفال هم مستقبل لبنان. ستختتم اليونيفيل مهمتها بعد ستة عشر شهراً، لكنها ستواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب. نأمل أن يزدهر لبنان بعد هذه الفترة كما يستحق. أملي في الأطفال، في السلام والأمن اللذين يجب أن يزهرا في لبنان".
 
 
يشار الى أن هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعليم الابتدائي في جنوب لبنان، استفادت منه بشكل مباشر خمس مدارس حكومية هي: مدارس تولين، الصوانة، قبريخا، الغندورية وفرون. بالاضافة الى تحسين ظروف تعلم الطلاب ورفع جودة التدريس في منطقة مسؤولية الكتيبة الاندونيسية.
 
 
 
