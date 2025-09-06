من الجنوب.. ماذا أعلن مسؤول في "اليونيفيل"؟

أكد قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال ريكاردو استيبان كابريخوس " القوات الدولية بالتنمية المحلية في ".

Advertisement

وفي كلمة له خلال افتتاحه مشروعاً في بلدة الغندورية يهدف إلى تعزيز التعليم العام، قال كابريخوس: " اليوم يومٌ مهم. ليس فقط لأن هذا المشروع يهدف إلى تنمية خمس بلدات، بل لأن ابطاله هم الأطفال. الأطفال هم مستقبل لبنان. ستختتم اليونيفيل مهمتها بعد ستة عشر شهراً، لكنها ستواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب. نأمل أن يزدهر لبنان بعد هذه الفترة كما يستحق. أملي في الأطفال، في السلام والأمن اللذين يجب أن يزهرا في لبنان".