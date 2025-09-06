27
لبنان
من النائب نبيل بدر.. سؤال بعد جلسة الحكومة أمس
Lebanon 24
06-09-2025
|
12:15
A-
A+
كتب النائب
نبيل بدر
عبر حسابه على منصة "أكس": "نظراً للتحوّلات الدولية التي أنجبت ما بات يُعرف بقرار الترحيب في جلسة الحكومة أمس، يبرز السؤال الجوهري: ما هي الخطوة التالية في هذا المسار المستجد؟".
وأضاف: "من هنا، فإننا باعتبارنا شركاء أصيلين في هذا الوطن، معنيون أكثر من أي وقت مضى بتضافر الجهود للحفاظ على مخرجات ومفردات
اتفاق الطائف
، لا باعتباره نصاً فحسب، بل كمرجعية سياسية ودستورية تضمن وحدة الدولة وتكافؤ الشراكة وتمنع الانزلاق إلى اجتهادات أو بدائل تمسّ جوهر الصيغة الوطنية التي ارتضاها اللبنانيون جميعاً".
