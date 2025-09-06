Advertisement

لبنان

من النائب نبيل بدر.. سؤال بعد جلسة الحكومة أمس

Lebanon 24
06-09-2025
كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "أكس": "نظراً للتحوّلات الدولية التي أنجبت ما بات يُعرف بقرار الترحيب في جلسة الحكومة أمس، يبرز السؤال الجوهري: ما هي الخطوة التالية في هذا المسار المستجد؟".
وأضاف: "من هنا، فإننا باعتبارنا شركاء أصيلين في هذا الوطن، معنيون أكثر من أي وقت مضى بتضافر الجهود للحفاظ على مخرجات ومفردات اتفاق الطائف، لا باعتباره نصاً فحسب، بل كمرجعية سياسية ودستورية تضمن وحدة الدولة وتكافؤ الشراكة وتمنع الانزلاق إلى اجتهادات أو بدائل تمسّ جوهر الصيغة الوطنية التي ارتضاها اللبنانيون جميعاً".
 
 
 
