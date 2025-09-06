Advertisement

لبنان

هيكل استقبل كوبر.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
06-09-2025 | 12:41
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه باليرزة قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال براد كوبر على رأس وفد مرافق، بحضور رئيس لجنة الإشراف الخماسية (Mechanism) اللواء مايكل ليني.
وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش، جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل دعم الجيش في ظل التطورات والتحديات الأمنية الراهنة.
قائد القيادة المركزية

القيادة المركزية

لجنة الإشراف

قيادة الجيش

رودولف هيكل

قائد الجيش

براد كوبر

الخماسية

