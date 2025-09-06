Advertisement

لبنان

في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-09-2025 | 13:41
واجه مستخدمون لـ"واتسآب" في لبنان مؤخراً مُشكلات تقنية، تجلّت في إغلاق حساباتٍ تُدير مجموعات إخباريّة، والسبب "أخبار عن حزب الله".
وعُلم أن هذا الأمر تكرر مع العديد من المستخدمين، الأمر الذي دفعهم لمراجعة الشركة عبر مراسلتها.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

