لبنان

آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!

Lebanon 24
06-09-2025 | 14:02
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مُطلق النار خلال إشكال فردي في محلة بربور - سوق الذهب، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء السبت.
وذكرت المصادر أن الموقوف هو لبناني الجنسية، فيما تركت القوى الأمنية أشخاصاً آخرين رهن التحقيق بعد الاستماع إلى إفاداتهم في الحادث.


في مجال آخر، يشار إلى ان عدداً كبيراً من مُطلقي النار في حادثة ساقية الجنزير التي جُرح فيها 3 أشخاص أصبحوا في عهدة شعبة المعلومات.
 
 


 
