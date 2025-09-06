آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!

أوقفت في ، مُطلق النار خلال إشكال فردي في محلة بربور - سوق ، وفق ما أفادت " "، مساء السبت.

وذكرت المصادر أن الموقوف هو لبناني الجنسية، فيما تركت القوى الأمنية أشخاصاً آخرين رهن التحقيق بعد الاستماع إلى إفاداتهم في الحادث.





في مجال آخر، يشار إلى ان عدداً كبيراً من مُطلقي النار في حادثة ساقية الجنزير التي جُرح فيها 3 أشخاص أصبحوا في عهدة شعبة المعلومات.