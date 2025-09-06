Advertisement

لبنان

على أوتوستراد صيدا - صور.. حريقٌ كبير يندلع

Lebanon 24
06-09-2025 | 14:42
اندلع حريقٌ كبير عند أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية، مساء اليوم السبت.
وعلى الأثر، هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، والعمل جارٍ لإخماد النيران.
 
 
 
