لبنان

"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-09-2025 | 15:49
Doc-P-1413670-638927958382245054.jpg
قالت معلومات "لبنان24" إنَّ الزيادة التي أقرتها الحكومة مُجدداً على رواتب العسكريين عن شهر آب، ستُصرف خلال أيام قليلة على أن يتمّ تحويلها إلى المصارف.
إلى ذلك، فإنه من المُرجح أن يتمَّ إصدار موافقة شهرية على هذه الزيادة في مجلس الوزراء، مثلما حصلَ في الجلسة الأخيرة.
 

يُشار إلى أنّ الزيادة هي بقيمة 14 مليون ليرة (156 دولاراً تقريباً) للعسكريين في الخدمة الفعلية و12 مليون ليرة (134 دولاراً تقريباً) للعسكريين المُتقاعدين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24