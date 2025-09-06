"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة

قالت معلومات " " إنَّ الزيادة التي أقرتها الحكومة مُجدداً على رواتب العسكريين عن شهر آب، ستُصرف خلال أيام قليلة على أن يتمّ تحويلها إلى المصارف.

إلى ذلك، فإنه من المُرجح أن يتمَّ إصدار موافقة شهرية على هذه الزيادة في ، مثلما حصلَ في الجلسة الأخيرة.