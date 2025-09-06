Advertisement

لبنان

مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة

Lebanon 24
06-09-2025 | 16:00
أفادت معلومات عن أنّ قوة من الجيش داهمت مخيماً تدريبياً للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة الشويفات، وأوقفت عددًا من الأشخاص، وصادرت أسلحة، وعتاد اتصالات، وألبسة عسكرية. (الجديد)
الشويفات

لبنان

دريب

