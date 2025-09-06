مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة

Advertisement

أفادت معلومات عن أنّ قوة من الجيش داهمت مخيماً تدريبياً للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة ، وأوقفت عددًا من الأشخاص، وصادرت أسلحة، وعتاد اتصالات، وألبسة عسكرية. (الجديد)