"شاحنة مخدرات" في بلدة لبنانية.. شاهدوا الفيديو

ضبط شاحنة محمّلة بالمخدرات في بخعون – الضنية
تمكّن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بعد عملية رصد ومتابعة وكمين محكم من ضبط شاحنة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات عصر اليوم في بلدة بخعون – الضنية،حيث جرى توقيف شخصين ومصادرة المضبوطات@ALJADEEDNEWS pic.twitter.com/5KUGJdH3EP
— @A 𓂆 (@AtaaOb) September 6, 2025
