لبنان

"شاحنة مخدرات" في بلدة لبنانية.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
06-09-2025 | 17:39
تمكّن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بعد عملية رصد ومتابعة وكمين محكم، من ضبط شاحنة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات في بلدة بخعون – الضنية.
 
 
 
كذلك، ذكرت المعلومات أنه جرى توقيف شخصين ومصادرة المضبوطات.
 
 
 
