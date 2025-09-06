بعد بيروت.. الأمن العام يكشف عن "فندق دعارة" في جبل لبنان!

أعلنت ، اليوم الأحد، عن مداهمة أحد الفنادق في منطقة ، حيث تم توقيف أحد عشر شخصاً، بينهم 7 من جنسيات كونغولية وكينية وبنغلادشية وفيليبينية، و 4 لبنانيين هم أصحاب الفندق ومدير الاستقبال وعنصر الأمن (ر.ن – س.ن – ج.أ – و.أ)، وذلك بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامَي الإقامة والعمل، وقد ضُبطت خلال العملية أسلحة.

وذكرت المديرية أنه تمّ اتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين، فيما تم ختمُ الفندق بالشمع الأحمر بناءً على إشارة المختص.



وسبق أن أعلنت في بيان عن توقيف شبكة دعارة مماثلة في أحد فنادق ، وضمت 18 فتاة من جنسيّات مختلفة (روسيّة - فينزويليّة – مولدوفيّة، وغيرها)، أثناء ممارستهنّ أعمال الدّعارة في أحد فنادق العاصمة بيروت.





ووفقاً البيان، فقد جرى توقيف مدير الفندق، وموظّف الاستقبال بجرم تسهيل الدّعارة، وشخص ثالث بجرم تعاطي المخدّرات، وهم:





- ي. أ. (مواليد عام 1959، لبناني)

- أ. أ. (مواليد عام 1981، لبناني)

- ح. ح. (مواليد عام 1989، لبناني)





وبنتيجة المتابعة، بحسب بيان قوى الأمن، فقد تبيّن أن الموقوفات عملن سابقًا في دول عربيّة وأجنبيّة ضمن شبكة دوليّة تنشط في ، وتُدار من قبل أشخاص في الخارج بالاشتراك مع أشخاص في .

"قوى الأمن" قالت إنه تم إجراء المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وختم الفندق بالشمع الأحمر.