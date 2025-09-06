لجنة مراقبة وقف النار تلتئم في الناقورة وواشنطن تترقب النتائج

تتجه الانظار الى ما ستحمله الى الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي تزور اليوم لمناسبة زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر، وهو القائد الجديد الذي تولّى المنصب اعتبارًا من مطلع الشهر الفائت.

وعلى اجندة الوفد ، لقاءات عسكرية امنية الطابع حصراً، ما يعني ان خطة الجيش وكيفية تطبيقها والادوات التي يحتاج لتنفيذها، ستكون حاضرة في المداولات.



ويُعقد قبل الظهر اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة، بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية وأورتاغوس. وأهمية الاجتماع أنّه يأتي بعد يومين على إقرار الحكومة خطة الجيش لنزع السلاح غير الشرعي، وهو سيخصّص للاطلاع على الوضع القائم في الجنوب وما تحقق حتى الآن من اتفاق وقف النار.



وقد استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون القائد الأميركي عصر امس في بعبدا داعيا الأميركية الى الضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

وطلب عون من قائد المنطقة الوسطى خلال استقباله له في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، تفعيل عمل لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر تشرين الثاني الماضي، لجهة وقف الاعتداءات على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، وإعادة الاسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، خصوصاً ان هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في ايدي القوات المسلحة اللبنانية، لاسيما وان رحب بالأمس بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية.

الرئيس عون لفت خلال الاجتماع الذي حضره ايضاً رئيس لجنةالمراقبة الجنرال مايكل ليني، الى ان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، من شأنه ان يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعدما انجز الجيش التمركز في اكثر من 85 في المئة من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة، ما أدى حتى الآن الى استشهاد 12 ضابطاً وعسكرياً خلال نقل الذخائر او تفكيك الألغام وغيرها.



واكد الرئيس عون للاميرال كوبر أهمية استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له.

وشدد على ان الدعم الأميركي للجيش يعزز الاستقرار في البلاد التي شهدت خلال الأشهر الماضية تقدماً ايجابياً في مختلف المجالات، ما أدى الى تطور اقتصادي يواكب الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، بالتوازي ايضاً مع أهمية العمل لاعادة اعمار لبنان، لا سيما وان دولاً صديقة وأخرى شقيقة تبدي استعداداً فعلياً للمساهمة في هذه الخطوة بعد توقف الاعمال العدائية وعودة الاستقرار الى البلاد.



وكان الاميرال كوبر اعرب في بداية اللقاء عن سعادته لوجوده في لبنان، منوّهاً بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب وفي الأراضي اللبنانية كافة، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة الأميركية في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات لاسيما منها دعم الجيش بالعتاد والتدريب، بالتنسيق بين الإدارة الأميركية والكونغرس.



وأشار الى ان لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية ستعقد اجتماعاً اليوم للبحث في الوضع القائم في الجنوب والعمل على تثبيت الاستقرار فيه من خلال استكمال تنفيذ مضمون اتفاق تشرين الثاني الماضي.