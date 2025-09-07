Advertisement

لبنان

كتاب رسمي للتنبيه "من هذه الظاهرة"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-09-2025 | 02:15
أبدى مرجع سياسي رسمي إنزعاجه الشديد من مشهد مشاركة أحد المدراء العامين الحاليين في عشاء حزبي بحت، معتبراً أنه كان من الأجدى عدم الحضور الى إحتفال حزبي بمثابة مهرجان سياسي، كون هذا الموضوع يتعارض مع قانون الوظيفة العامة وخاصةً على مستوى مدير عام، ناهيك عن إقدام المدير المذكور على الرقص بانسجام تام.
المرجع طلب إعداد كتاب الى الوزارات للتنبيه من هذه الظاهرة ولعدم تكرارها، وذلك من أجل إبعاد السياسة كلياً عن إدارات الدولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

إدارات الدولة

الظاهر

نبيه

زارا

خاص "لبنان 24"

