كتاب رسمي للتنبيه "من هذه الظاهرة"

أبدى مرجع سياسي رسمي إنزعاجه الشديد من مشهد مشاركة أحد المدراء العامين الحاليين في عشاء حزبي بحت، معتبراً أنه كان من الأجدى عدم الحضور الى إحتفال حزبي بمثابة مهرجان سياسي، كون هذا الموضوع يتعارض مع قانون الوظيفة العامة وخاصةً على مستوى مدير عام، ناهيك عن إقدام المدير المذكور على الرقص بانسجام تام.

