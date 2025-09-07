بشأن المخيمات.. اتصالات "خلف الكواليس" و "تشويش"

تتواصلُ الاتصالات في الكواليس بين السلطات المعنية في ومختلف الفصائل من أجل الدفع أكثر نحو الذهاب نحو حصول تسليمٍ فعلي للسلاح المتبقي داخل المخيمات، وذلك إسوة بما فعلته حركة "فتح" التي كانت أوّل المبادرين لتسليم سلاحها الثقيل للدولة .

وتحدثت المعلومات عن أنَّ الأمور تسيرُ على منحى إيجابي، بانتظار أن تتبلور آليات التسليم في مختلف المخيمات، على أن يتبقى حتى النهاية.



في المقابل، توضح المصادر أنَّ الوطني الفلسطيني على جهوزية تامة لضبط أمن المخيمات، كما أنها مُعزّزة لمعالجة أي إشكال يحصل، في حين أن تنسيقها المباشر مع مستمر، خصوصاً على صعيد تسليم أي شخص يتورّط بإشكال مسلح.

تشويش

إلى ذلك، رُصدت مؤخراً مجموعات إخبارية على "واتسآب"، تقوم بعملية تشويش على مساعي التهدئة داخل مخيمي وشاتيلا إبان الإشتباكات التي شهدها المخيمان خلال الأيام الماضية.